Россия

Полузащитник Интера Марцело Брозович может перебраться в Россию.

Несколько дней назад появилась информация, что Брозович отказал Зениту ради перехода в Манчестер Юнайтед.

Тем не менее, Зенит не намерен опускать руки. Sportitalia отмечает, что главный тренер команды Роберто Манчини все еще рассчитывает оформить трансфер 24-летнего хорвата.

При этом отмечается, что Брозович не входит в планы нового наставника Интера Лучано Спаллетти.

В прошедшем сезоне Брозович сыграл за Интер 28 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и сделав четыре результативные передачи.