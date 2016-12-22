Испания

Хавбек Барселоны Иван Ракитич поделился мыслями после матча против Эркулеса (7:0).

Барса в ответном матче все же победила Эркулес (7:0), обеспечив выход в 1/8 финала Кубка Короля. Туран же сделал хет-трик.

"Не удивил хет-трик Арды. Он сказал мне, что в ближайшее время хочет забить три гола. И вскоре он сделал это", — цитирует Ракитича Goal.com.

"В первом тайме Эркулес очень хорошо оборонялся, но мы терпели".

"После первого гола стало проще. Пришлось работать больше, чем в первом матче".

"Год прошел хорошо, но могло быть и лучше. Теперь буду наслаждаться отдыхом с семьей, а затем вернусь готовым на 100%", — отметил хорват.