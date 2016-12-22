Хавбек Барселоны Иван Ракитич поделился мыслями после матча против Эркулеса (7:0).
Ракитич (справа), ФК Барселона
22 декабря 2016, 10:54
Барса в ответном матче все же победила Эркулес (7:0), обеспечив выход в 1/8 финала Кубка Короля. Туран же сделал хет-трик.
"Не удивил хет-трик Арды. Он сказал мне, что в ближайшее время хочет забить три гола. И вскоре он сделал это", — цитирует Ракитича Goal.com.
"В первом тайме Эркулес очень хорошо оборонялся, но мы терпели".
"После первого гола стало проще. Пришлось работать больше, чем в первом матче".
"Год прошел хорошо, но могло быть и лучше. Теперь буду наслаждаться отдыхом с семьей, а затем вернусь готовым на 100%", — отметил хорват.