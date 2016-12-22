Севилья озвучила цену, которую необходимо заплатить для полноценного трансфера полузащитника Горожан Самира Насри.
Самир Насри, AFP
22 декабря 2016, 10:59
Рохибланкос заявили, что в арендном соглашении 29-летнего хавбека существует пункт выкупа, который равен 21-му миллиону фунтов, передает издание The Daily Telegraph.
Напомним, что с минувшего лета Насри выступает в Севилье на правах годичной аренды.
Контракт француза с Ман Сити рассчитан до лета 2019 года.
В текущем сезоне Насри провел 13 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.