Испания

Севилья озвучила цену, которую необходимо заплатить для полноценного трансфера полузащитника Горожан Самира Насри.

Рохибланкос заявили, что в арендном соглашении 29-летнего хавбека существует пункт выкупа, который равен 21-му миллиону фунтов, передает издание The Daily Telegraph.

Напомним, что с минувшего лета Насри выступает в Севилье на правах годичной аренды.

Контракт француза с Ман Сити рассчитан до лета 2019 года.

В текущем сезоне Насри провел 13 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.