Сегодня завершается 1/16 финала Кубка Испании.
La Liga
22 декабря 2016, 23:57
Атлетик – Расинг 3:0 (первый матч – 2:1)
Голы: Эчейта, 17, Рауль Гарсия, 47, Вильямс, 72
Атлетик: Ираисос, Сан Хосе, Баленсиага, Эчейта, Ляпорт, Лекуэ, Рауль гарсия (Эрасо, 62), Микель Рико (Итурраспе, 64), Адурис (Сусаэта, 61), Муниаин, Вильямс
Рвсинг: Рауль Домингес, Льорка, Сантамария, Кастаньеда, Гандара (Камус, 70), Кулибали (Сомавилья, 66), Пенья, Пена, Серхио Руис (Кобо, 75), Акино, Кинтана
Предупреждения: Пенья
Сельта – Мурсия 1:0 (первый матч – 1:0)
Голы: Марсело Диас, 30
Сельта: Серхио Альварес, Кабрал (Фонтас, 82), Уго Мальо, Серхи Гомес, Хонни, Марсело Диас, Пабло Эрнандес (Васс, 62), Радойя, Сенье (Бонгонда, 80), Систо, Росси
Мурсия: Рибас, Уго Альварес, Албисуа, Морильяс, Текио, Хуанде, Баша, Колянтес, Наталио (Имас, 63), Висенте Перес (Ноно, 63), Махия (Пальярес, 76)
Предупреждения: Пабло Эрнандес — Морильяс
Алавес – Химнастик 3:0 (первый матч – 3:0)
Голы: Эдгар Мендес, 12, Собрино, 31 (с пенальти), Крстичич, 40
Алавес: Ортола, Алексис, Пантич, Рауль Гарсия, Вигарай, Крстичич, Даниэль Торрес (Ману Гарсия, 88), Эдгар Мендес (Эспиноса, 46), Кристиан Сантос, Катаи, Собрино (Камараса, 87)
Химнастик: Рейна, Боусон, Какабадзе, Джетей, Кордеро (Мадинда, 75), Техера, Муньис (Валентин, 35), Лобато, Алекс Лопес (Эмана, 83), Гинер, Ассубре
Предупреждения: Катаи – Какабадзе, Кордеро
Удаление: Какабадзе, 30