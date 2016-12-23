Испания

Форвард Барселоны Неймар уверен, что его партнер по линии нападения каталонцев Лионель Месси вскоре подпишет новый договор с клубом.

Контракт Лео с Барсой истекает через 1,5 года. Неймар и Луис Суарес недавно уже продлили свои контракты.

"Надеемся, что Месси останется в Барселоне с нами", — цитирует Неймара Goal.com.

"Ожидаю, что он подпишет контракт в ближайшее время".

"Очень доволен сезоном. Очень доволен, когда удается помогать команде и забивать голы", — отметил бразилец.

На счету Месси в этом сезоне 12 голов в чемпионате и 10 – в Лиге чемпионов. Неймар же забил в чемпионате 4 гола и отдал 6 голевых передач.