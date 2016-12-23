Испания

Полузащитник Севильи Витоло признался, что очень счастлив выступать за Нервион.

Витоло в этом сезоне является ключевым игроком Севильи, сыграв на многих позициях не только в центре поля, но и на флангах защиты. Также он стал стабильно вызываться в сборную Испании.

Летом в его услугах был заинтересован Атлетико, но Виктор решил продлить контракт с Севильей.

"Атлетико просил меня перейти, но я счастлив здесь. Не должен думать о другом клубе. Никто не знает, что произойдет в будущем, но я уверен сейчас, что многому обязан Севилье. Хочу оставаться здесь", — цитирует Витоло AS.

"Вызов в сборную является мечтой любого футболиста. Уже не ожидал ничего подобного".

"Знал, что пришел в топ-клуб, но никогда не думал, что мы выиграем три Лиги Европы подряд".

"Очень сложно бороться с Реалом и Барселоной, ведь у них огромные бюджеты. Мы же готовим игроков мирового уровня и сейчас наступаем им на пятки", — поведал испанец.