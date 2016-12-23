Испания

Наставник Эспаньола Кике Санчес Флорес применит санкции в отношении своего нападающего Альваро Васкеса.

Эспаньол вчера по пенальти проиграл Алькоркону и покинул Кубок Испании.

Наставник Эспаньола Кике Санчес Флорес сделал три замены, а увидевший это Альваро Васкес в порыве гнева покинул раздевалку.

Васкес пропустил начало сезона из-за травмы и очень надеялся получить игровую практику в Кубке. Вскоре футболист принес тренеру свои извинения.

"Это неправильно. Нельзя просто вот так взять и уйти в раздевалку", — цитирует Флореса Marca.

"У нас нет места для таких решений. Нужно понимать всю серьезность и думать над своим поведением".

"Васкес попросил прощения, но ему нужно будет пересмотреть свое поведение. Он будет наказан в соответствии с правилами нашего клуба".

Васкес в текущем сезоне лишь дважды выходил на поле.