Испания

В ближайшее трансферное окно Реал может активировать опцию выкупа полузащитника Айнтрахта Ф Омара Маскареля.

Напомним, летом Реал продал Маскареля во франкфуртский Айнтрахт. Футболист подписал с новым клубом трехлетний контракт, а Реал оставил за собой право выкупа футболиста за 4 млн евро.

Как сообщает испанское издание AS, руководство бланкос рассматривает возможность обратного выкупа 23-летнего футболиста.

При этом опорный хав вряд ли получит шанс в стане Сливочных, ведь издание утверждает, что Реал намерен сразу же продать Маскареля, тем самым заработав на его трансфере.

В текущем сезоне Маскарель является основным футболистом Айнтрахта. На его счету 15 матчей в Бундеслиге и 2 поединка в Кубке Германии.