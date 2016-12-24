Испания

Полузащитник Севильи Самир Насри рассказал, почему выбрал летом именно этот клуб.

29-летний Насри перешел в Севилью перед началом этого сезона из Ман Сити. Самир выступает за испанский клуб на правах годичной аренды.

Насри забил 3 гола в 13 матчах во всех турнирах за свой новый клуб и уверяет, что чувствует себя в Севилье как дома.

"Я провел хорошую предсезонку, но нуждался в переменах. Гвардиола хотел, чтобы я остался", — рассказал Насри.

"В прошлом сезоне у меня было много травм. Хотелось начать что-то новое, свежее. Я контактировал и с другими клубами, но когда услышал о Севилье, понял, что хочу перейти сюда".

На это решение повлияли и нефутбольные факторы.

"Я спрашивал Хесуса Наваса, Давида Силву и Нолито о клубе, о городе и они рассказывали много хорошего. Ну и еще тут вкусная еда, очень красивые девушки… Я поговорил с Гвардиолой и он сказал, что тут работает отличный тренер (помощник Сампаоли Хуанма Лилло). Это все, что мне нужно было знать. Все идеально мне подходило".

После 16 туров Севилья идет на 3-м месте в Ла Лиге, уступая лишь 1 пункт Барселоне, идущей второй.