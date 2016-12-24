Испания

Нападающий английского Вест Хэма и сборной Италии Симоне Дзадза намерен сменить клубную прописку.

Напомним, что летом 25-летний форвард, контракт которого принадлежит туринскому Ювентусу, присоединился к Молотобойцам на правах годичной аренды.

В арендном соглашении итальянца была прописана опция обязательного выкупа контракта игрока за 20 млн евро, если он проведет в составе Вест Хэма определенное количество матчей.

Однако лондонцы разочаровались в Дзадзе, поэтому планируют вернуть его в Турин уже в январе.

По информации итальянского портала Calciomercato.it, в подписании нападающего сборной Италии заинтересована испанская Валенсия, которую тренирует экс-наставник Скуадры Адзурры Чезаре Пранделли.

Предполагается, что ради присоединения к Летучим мышам, которые готовы заплатить за Дзадзу запрашиваемые 20 млн евро, он согласился пойти на 30%-е понижение своей зарплаты, которая сейчас составляет 3,5 млн евро в год.

В текущем сезоне итальянец отыграл за Вест Хэм во всех турнирах 11 матчей.