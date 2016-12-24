Нападающий английского Вест Хэма и сборной Италии Симоне Дзадза намерен сменить клубную прописку.
Симоне Дзадза, juventus.com
24 декабря 2016, 15:37
Напомним, что летом 25-летний форвард, контракт которого принадлежит туринскому Ювентусу, присоединился к Молотобойцам на правах годичной аренды.
В арендном соглашении итальянца была прописана опция обязательного выкупа контракта игрока за 20 млн евро, если он проведет в составе Вест Хэма определенное количество матчей.
Однако лондонцы разочаровались в Дзадзе, поэтому планируют вернуть его в Турин уже в январе.
По информации итальянского портала Calciomercato.it, в подписании нападающего сборной Италии заинтересована испанская Валенсия, которую тренирует экс-наставник Скуадры Адзурры Чезаре Пранделли.
Предполагается, что ради присоединения к Летучим мышам, которые готовы заплатить за Дзадзу запрашиваемые 20 млн евро, он согласился пойти на 30%-е понижение своей зарплаты, которая сейчас составляет 3,5 млн евро в год.
В текущем сезоне итальянец отыграл за Вест Хэм во всех турнирах 11 матчей.