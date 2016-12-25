Испания

Президент Валенсии Лэй Хун Чан принесла извинения болельщикам клуба за неудачный год.

В прошлом сезоне Валенсия финишировала на 12-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. В марте из-за неудовлетворительных результатов из клуба был уволен главный тренер Гари Невилл.

В текущем сезоне результаты команды не улучшились. После четырех проигрышей команды на старте чемпионата руководство клуба приняло решение уволить очередного тренера — Пако Айестарана.

Ему на смену пришел итальянский специалист Чезаре Пранделли, но пока что наставнику не удалось наладить ситуацию.

В отпуск Летучие Мыши ушли на 17-м месте в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе всего 12 очков. Такие результаты вызывают все больше возмущений у болельщиков команды, перед которыми решила извиниться президент клуба Лэй Хун Чан.

"Я хотела бы извиниться перед нашими болельщиками за неудачный год".

"Мы будем учиться на своих ошибках, станем усердно трудиться, чтобы найти решение и выйти из ситуации с высоко поднятой головой. Надеюсь, что в новом году результаты Валенсии улучшатся", — сказала она.