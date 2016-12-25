Нападающий Реала Мариано Диас привлек внимание со стороны Малаги и Депортиво.
МАРИАНО, REALMADRID.COM
25 декабря 2016, 21:18
Как сообщает Sky Sports со ссылкой на AS, Депортиво и Малага впечатлены игрой 23-летнего Мариано и желают арендовать футболиста. Согласно источнику, клубы попытаются подписать форварда уже в январе.
Также издание отмечает, что Реал готов отправить своего футболиста в аренду, однако сам Мариано желает добиться успеха в нынешней команде.
Ранее сообщалось, что в аренде Мариано также заинтересованы Севилья, Айнтрахт и Лацио.
В текущем сезоне Мариано провел за Реал шесть матчей во всех турнирах, отметившись при этом пятью голами и одним ассистом.