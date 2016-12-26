Нападающий Мариано Диас намерен сражаться за место в основе Королевского клуба.
Мариано, фото фк реал мадрид
26 декабря 2016, 10:57
Недавно в СМИ появилась информация о том, что Мариано может отправиться в аренду. В качестве возможных вариантов называли Севилью, Лацио и Вольфсбург.
Однако Marca уверяет, что сам форвард намерен остаться в Мадриде и побороться за место в основе. Ему придется выдержать конкуренцию со стороны Альваро Мораты и Карима Бензема.
Мариано в этом сезоне сыграл 5 матчей во всех турнирах за Реал, забив в них 5 мячей (в том числе 3 – в ворота Леонесы в Кубке Испании).
Действующий контракт Диаса с Реалом рассчитан до 2020 года.