Испания

Нападающий Мариано Диас намерен сражаться за место в основе Королевского клуба.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Мариано может отправиться в аренду. В качестве возможных вариантов называли Севилью, Лацио и Вольфсбург.

Однако Marca уверяет, что сам форвард намерен остаться в Мадриде и побороться за место в основе. Ему придется выдержать конкуренцию со стороны Альваро Мораты и Карима Бензема.

Мариано в этом сезоне сыграл 5 матчей во всех турнирах за Реал, забив в них 5 мячей (в том числе 3 – в ворота Леонесы в Кубке Испании).

Действующий контракт Диаса с Реалом рассчитан до 2020 года.