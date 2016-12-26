Испания

Агент полузащитника Реала Джеймса Родригеса Жорже Мендеш исключил вариант с уходом своего клиента из стана бланкос в ближайшее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что Родригес летал в Колумбию, чтобы получить разрешение на въезд и работу в Англии.

В связи с этим в прессе стало появляться еще больше информации по поводу потенциального ухода колумбийца.

Тем не менее, агент футболиста Жорже Мендеш отрицает, что его клиент намерен покинуть Мадрид уже этой зимой.

"Джеймс не покинет Реал в январе", — сказал Мендеш.

Отметим, что агент не стал комментировать возможный уход Родригеса будущим летом.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел за Реал 16 матчей во всех турнирах, отметившись при этом двумя голами и девятью результативными передачами.