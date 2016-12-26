Испания

Похоже, что карьера центрального защитника Пепе в Реале подходит к концу.

Напомним, действующее соглашение 33-летнего Пепе с Реалом рассчитано до конца текущего сезона.

В октябре этого года испанская пресса информировала, что бланкос решили обеспечить своего центрбека контрактом до 2018 года, однако в процессе переговоров возникли трудности.

Сообщалось, что португалец просит у Реала контракт сроком на два года, тогда как клуб готов продлить защитника лишь на сезон.

Как сообщает Marca, в связи с проблемами в вопросе продления контракта Пепе может покинуть Мадрид уже в конце сезона.

При этом отмечается, что защитник может отправиться доигрывать карьеру в Китае, где он сможет получать высокую заработную плату.

В текущем сезоне Пепе провел за Реал 11 матчей во всех турнирах, отметившись при этом 1 голом и 1 ассистом.