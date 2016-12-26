Испания

Барселона желает продлить соглашение с полузащитником команды Андресом Иньестой, однако в этом вопросе могут возникнуть определенные проблемы.

Напомним, действующее соглашение Иньесты с Барселоной рассчитано до конца следующего сезона.

Как сообщает AS, и Барселона, и Иньеста желают подписать новый трудовой договор, согласно которому испанец задержится в стане сине-гранатовых еще на несколько лет.

Однако, согласно источнику, руководство блаугранас крайне обеспокоено растущими расходами на зарплату.

Пока что стороны не вступали в переговоры, однако совет директоров Барселоны и президент клуба Хосеп Мария Бартомеу понимают, что в этом вопросе у Барселоны могут возникнуть проблемы.

Недавно Барселона продлила соглашения с Луисом Суаресом и Неймаром, повысив при этом оклады обоим футболистам. Сейчас на очереди Иньеста и Лео Месси, которым Барселона платит еще больше.

Источники в клубе отмечают, что экономическая ситуация в клубе находится под контролем, однако, в то же время, представители Барселоны понимают, что продление контракта Иньесты — не такой простой процесс, как многие думают.

В текущем сезоне 32-летний футболист провел за Барселону 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист.