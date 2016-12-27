Испания

Полузащитник Барселоны Арда Туран имеет варианты продолжения карьеры в Китае.

Sky Sports со ссылкой на Fanatik информирует о том, что Гуанчжоу Эвергранд хочет подписать 29-летнего футболиста блаугранас.

У Турана уже был вариант с переездом в Поднебесную этим летом, но турецкий хавбек отказался от возможности хорошо заработать.

Источник сообщает о том, что если Туран примет приглашение Гуанчжоу, то заработает за три сезона 50 миллионов евро. Впрочем, сам игрок пока не желает уезжать в Китай.

В текущем сезоне футболист забил 11 голов и отдал семь ассистов в 19-ти встречах.