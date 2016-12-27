Полузащитник Гамбурга Ален Халилович имеет два варианта с возвращением в Испанию.
ален халилович, twitter
27 декабря 2016, 11:43
Bild информирует о том, что Эспаньол и хихонский Спортинг следят за 20-летним хорватским полузащитником Гамбурга.
Воспитанник загребского Динамо переехал в Барселону летом 2014-го года, но заиграть в первой команде не смог. Прошлый сезон хавбек играл в аренде в Спортинге Х, а этим летом перебрался за пять миллионов евро в Гамбург.
Халилович принял участие в шести матчах Бундеслиги, но сыграл суммарно лишь 137 минут.