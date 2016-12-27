Испания

Защитник Манчестер Сити Пабло Маффео продолжит свою карьеру в Испании.

Как сообщает официальный сайт Горожан, Ман Сити и Жирона достигли достигли договоренности относительно перехода защитника английской команды Пабло Маффео в стан коллектива из второго по силе испанского дивизиона.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. 19-летний футболист присоединится к новой команде в начале января.

На данный момент Жирона занимает второе место в турнирной таблице Сегунды, которое позволяет по итогам сезона повыситься в классе.

В текущем сезоне Маффео провел три матча за первую команду Манчестер Сити.