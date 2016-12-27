Испания

Защитник Атлетика из Бильбао Йерай Альварес успешно перенес хирургическое вмешательство.

Напомним, несколько дней назад у 21-летнего центрбека была обнаружена опухоль в одном из яичек. В связи с этим, Альваресу была необходима срочная операция.

Как сообщает официальный сайт баскского клуба, сегодня Альварес был прооперирован. Операция прошла без осложнений.

Ожидается, что уже завтра испанец будет выписан из больницы.

В текущем сезоне Альварес провел за Атлетик 17 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста.