Испания

Полузащитник Севильи Стивен Нзонзи не станет игроком Старой Синьоры в ближайшее трансферное окно.

По данным итальянского телеканала Sport Mediaset, спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи провел переговоры с официальными представителями Севильи по поводу трансфера 28-летнего хавбека.

Сообщается, что итальянский клуб отказался выплачивать клаусулу Нзонзи, равную 30-ти миллионам евро, поэтому в январе трансфер не состоится.

Также стало известно, что Старая Синьора вновь попытается приобрести француза следующим летом за меньшую сумму, так как до окончания его контракта с Севильей останется 2 года.

В текущем сезоне Нзонзи провел 22 матча во всех турнирах в составе Севильи и забил 3 гола.