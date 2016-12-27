Испания

Центральный защитник Реала Пепе после завершения срока действия контракта с нынешним клубом может отправиться покорять Поднебесную.

Вчера сообщалось, что Пепе с большой долей вероятности покинет Реал в конце сезона, когда закончится его действующий контракт с бланкос.

Как сообщает AS, все идет к тому, что Пепе продолжит свою карьеру в Китае.

Согласно источнику, в услугах 33-летнего португальца заинтересованы Гуанчжоу Эвергранд и Шанхай СИПГ, которые возглавляют Луис Фелипе Сколари и Андре Виллаш-Боаш соответственно.

Сейчас в Мадриде Пепе получает 4,5 млн евро в год, но в случае переезда в Китай оклад игрока может увеличиться в два раза.

Пепе выступает за Реал с 2007 года. В текущем сезоне он провел за Cливочных 11 матчей во всех турнирах, отметившись при этом 1 голом и 1 ассистом.