Испания

Наставник Рэд Булл Зальцбург Оскар Гарсия заинтересовал менеджмент Малаги.

На днях руководство Малаги приняло отставку Хуанде Рамоса. Команда под его началом занимает 12-е место в Примере, а из Кубка Испании вылетела уже в 1/16 финала.

AS пишет, что Анчоусы хотят заполучить тренера РБ Зальцбург Оскара Гарсию.

Издание пишет, что стороны ведут переговоры уже сейчас. Оскар заинтересован работой в Малаге, а руководство чемпионов Австрии не спишет отпускать специалиста.

Отметим, что в контракте Гарсии нет суммы выкупа тренера.

Оскар пришел в Зальцбург в декабре 2015 года. Он выиграл с командой чемпионат и кубок в прошлом сезоне. До этого он тренировал Маккаби из Тель-Авива, Брайтон и Уотфорд.

Оскар Гарсия известен по выступлениям за Барселону, Валенсию и Эспаньол на рубеже веков.