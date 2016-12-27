Наставник Рэд Булл Зальцбург Оскар Гарсия заинтересовал менеджмент Малаги.
AFP
27 декабря 2016, 19:35
На днях руководство Малаги приняло отставку Хуанде Рамоса. Команда под его началом занимает 12-е место в Примере, а из Кубка Испании вылетела уже в 1/16 финала.
AS пишет, что Анчоусы хотят заполучить тренера РБ Зальцбург Оскара Гарсию.
Издание пишет, что стороны ведут переговоры уже сейчас. Оскар заинтересован работой в Малаге, а руководство чемпионов Австрии не спишет отпускать специалиста.
Отметим, что в контракте Гарсии нет суммы выкупа тренера.
Оскар пришел в Зальцбург в декабре 2015 года. Он выиграл с командой чемпионат и кубок в прошлом сезоне. До этого он тренировал Маккаби из Тель-Авива, Брайтон и Уотфорд.
Оскар Гарсия известен по выступлениям за Барселону, Валенсию и Эспаньол на рубеже веков.