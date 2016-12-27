Испания

Выступающий на правах аренды за Айнтрахт защитник Реала Хесус Вальехо надеется вернуться в Мадрид.

Реал летом 2015 года купил у Сарагосы Вальехо за 5 млн. евро. Прошлым летом 19-летний бек ушел на правах аренды в Германию. В Айнтрахте он стабильно играет в основе.

"Перед тем, как меня отпустили, в Реале ясно дали понять, что будут пристально следить за моим прогрессом. Уверен, что за мной постоянно следят в Мадриде", — цитирует Вальехо Marca.

"В немецком футболе очень часто меняется темп матча. Второй тайм может свести вас с ума. Очень устаешь в конце каждого матча".

"Больше всего проблем мне доставил Томас Мюллер. Это типичная девятка. Просто совершенный игрок, за которым очень сложно следить".

"Если я подписал контракт с Реалом, то могу играть там. Сосредоточен сейчас на Айнтрахте, но всё же мечтаю надеть Сливочную футболку", — отметил Хесус.