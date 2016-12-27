Испания

Защитник Реала Пепе продолжает восстанавливаться после травмы.

Сегодня Реал вернулся к тренировкам после праздничного перерыва.

Защитник Пепе продолжил работать индивидуально, восстанавливаясь после повреждения.

В текущем сезоне Пепе провел за Реал 11 матчей во всех турнирах, отметившись при этом 1 голом и 1 ассистом.

Работали с группой Кейлор Навас, Серхио Рамос, Лукас Васкес и Матео Ковачич. Они планируют сыграть против Севильи в Кубке 4 января.

Также тренировались с первой командой молодые Энцо Зидан и Мартин Эдегор.