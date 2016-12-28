Испания

Полузащитник английского Челси и сборной Нигерии Джон Оби Микель попал в сферу интересов испанской Валенсии.

Напомним, что ранее заинтересованность в услугах 29-летнего опорника Синих приписывали французскому Марселю и миланскому Интеру.

Кроме того, не исключается и переезд капитана сборной Нигерии в Китай.

По информации ESPN, в гонку за Оби Микеля включилась Валенсия, которая нуждается в усилении позиции опорного полузащитника.

Стоит отметить, что действующий контракт нигерийца с Челси рассчитан до конца текущего сезона.

Учитывая то, что в текущем сезоне Оби Микель не принимал участия в официальных матчах лондоyцев, он, наверняка, сменит клубную прописку уже в январе.