Полузащитник английского Челси и сборной Нигерии Джон Оби Микель попал в сферу интересов испанской Валенсии.
Джон Оби Микель, Reuters
28 декабря 2016, 08:16
Напомним, что ранее заинтересованность в услугах 29-летнего опорника Синих приписывали французскому Марселю и миланскому Интеру.
Кроме того, не исключается и переезд капитана сборной Нигерии в Китай.
По информации ESPN, в гонку за Оби Микеля включилась Валенсия, которая нуждается в усилении позиции опорного полузащитника.
Стоит отметить, что действующий контракт нигерийца с Челси рассчитан до конца текущего сезона.
Учитывая то, что в текущем сезоне Оби Микель не принимал участия в официальных матчах лондоyцев, он, наверняка, сменит клубную прописку уже в январе.