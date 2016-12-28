Испания

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне не покинет Матрасников по окончанию нынешней кампании.

Контракт Симеоне с Атлетико рассчитан до июня 2018 года. Недавно Симеоне в очередной раз заявил, что не исключает того, что однажды возглавит Интер и пресса видит в этом признаки того, что Эль Чоло желает покинуть Мадрид.

Однако президент клуба Хиль Марин заверил, что Симеоне отработает свой контракт до конца.

"Симеоне будет возглавлять Атлетико и в этом сезоне, и в следующем", — заявил Марин.

"Он с нами уже 5 лет и было бы разумно продолжить сотрудничество. И клуб, и Диего продолжают расти вместе".

3 января Атлетико встретится с Лас Пальмасом в Кубке Испании, после чего попытается восстановить свои позиции в чемпионате – сейчас Матрасники занимают лишь 6-ю строчку.