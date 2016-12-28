Испания

Экс-футболист мадридского Реала Джонатан Вудгейт возвращается на Пиренейский полуостров, но на этот раз — в качестве скаута Ливерпуля.

Вудгейт перешел в Реал в 2004 году, но из-за травм смог дебютировать лишь 13 месяцев спустя. В Мадриде он не пришелся ко двору и позже вернулся в Англию.

Сейчас же, сообщает Marca, Джонатан вновь будет частым гостем на Пиренеях – бывший защитник будет заниматься поиском талантов для Ливерпуля в Испании и Португалии.

Ранее Ливерпуль часто подписывал испанских игроков – к примеру, Яго Аспаса, Хавьера Манкильо, Луиса Альберто и Альберто Морено, однако с приходом в клуб Юргена Клоппа трансферная деятельность Красных на этом рынке прекратилась.