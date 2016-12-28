Испания

Наставник Атлетика Эрнесто Вальверде рассматривается в качестве возможного преемника Луиса Энрике, если тот решит не продлевать контракт с Барселоной.

Контракт Энрике с Барселоной истекает в конце нынешнего сезона. Специалист заявлял, что еще не принял решение о своем будущем и сетовал, что работа в Барселоне "дорого ему обходится".

Стороны должны обсудить продолжение сотрудничества в конце сезона и не исключено, что Луис покинет каталонцев.

Marca сообщает, что Барселона рассматривает Вальверде в качестве альтернативы Энрике, если тот решит не продлевать контракт.

Стоит отметить, что каталонцы уже раздумывали над приглашением Вальверде в 2013 и 2014 годах.

На данный момент Атлетик под руководством Эрнесто идет на 7-м месте в Ла Лиге.