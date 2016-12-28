Испания

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста заявил, что хочет до конца своей профессиональной карьеры носить сине-гранатовую футболку.

Напомним, что Иньеста является воспитанником Барселоны. За первую команду блаугранас испанец выступает с 2002 года.

"Будем надеяться, что я завершу карьеру в Барселоне. Это давно является моей мечтой", — сказал Иньеста в интервью клубной пресс-службе.

"Когда ты только начинаешь карьеру в клубе, то все кажется новым. Со временем все окружающее становится для тебя невероятно важным, и у тебя могут появиться надежды провести в этом клубе всю карьеру".

"У меня была цель стать успешным в Барселоне. Да, были и сложные моменты, когда я был счастлив проводить на поле хотя бы 10 минут за Барселону, а не больше времени за любую другую команду".

"Я не думаю о жизни после завершения карьеры, но понимаю, что так или иначе буду связан с футболом. Конечно, мне бы хотелось остаться в Барселоне и в будущем", — резюмировал хавбек.

Добавим, что действующее соглашение 32-летнего Иньесты с Барселоной рассчитано до середины 2018 года, а стороны пока что не вступали в переговоры по поводу продления контракта.