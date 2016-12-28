Нападающий Нью-Йорк Сити Давид Вилья заверил, что в свое время не горел желанием переходить в Барселону.
Давид Вилья, getty images
28 декабря 2016, 17:53
Вилья провел в Валенсии 5 лет, успев за это время забить 129 голов. После этого он за 40 млн евро в 2010 году перешел в Барселону.
"Если бы Валенсия не нуждалась в деньгах, я бы остался в клубе", — заверил Вилья.
"У меня был долгосрочный контракт с левантийцами".
Сейчас Вилья выступает за Нью-Йорк Сити в MLS. В завершившемся сезоне на счету Давида 23 гола в 35 матчах.