Испания

Вингер Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду очень доволен уходящим годом.

В 2016 году Роналду выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы, Суперкубок Европы, Клубный чемпионат мира, звание лучшего игрока Европы и Золотой мяч, а также звание Спортсмена года в Европе.

"2016 год был чудесным для меня. И на личном уровне, и на командном. Наверное, пока что это мой лучший год. Мы выиграли Лигу чемпионов с Реалом, выиграли первый значимый международный титул с Португалией. Я выиграл Золотой мяч, Клубный чемпионат мира, разве могу я просить большего?", — заявил Роналду.

"Люди продолжают сомневаться во мне, в Реале, в сборной Португалии, но у нас есть доказательство – мы выиграли все. Так что год был изумительным, просто фантастическим, я так счастлив!"

"В следующем году мы постараемся повторить эти успехи. Мы знаем, что будет сложно, это практически невозможно".

"Каждый год – вызов для меня, так что я постараюсь сделать все, что в моих силах".