Вингер Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду очень доволен уходящим годом.
Криштиану Роналду (в центре), getty images
28 декабря 2016, 18:33
В 2016 году Роналду выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы, Суперкубок Европы, Клубный чемпионат мира, звание лучшего игрока Европы и Золотой мяч, а также звание Спортсмена года в Европе.
"2016 год был чудесным для меня. И на личном уровне, и на командном. Наверное, пока что это мой лучший год. Мы выиграли Лигу чемпионов с Реалом, выиграли первый значимый международный титул с Португалией. Я выиграл Золотой мяч, Клубный чемпионат мира, разве могу я просить большего?", — заявил Роналду.
"Люди продолжают сомневаться во мне, в Реале, в сборной Португалии, но у нас есть доказательство – мы выиграли все. Так что год был изумительным, просто фантастическим, я так счастлив!"
"В следующем году мы постараемся повторить эти успехи. Мы знаем, что будет сложно, это практически невозможно".
"Каждый год – вызов для меня, так что я постараюсь сделать все, что в моих силах".