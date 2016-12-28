Испания

Антидопинговое агентство подозревает хавбека Севильи Самира Насри в том, что он употреблял допинг.

Недавно в СМИ разразился скандал с участием Насри. В соцсетях появились сообщения от Насри, что он пользовался сексуальными услугами врача компании Drop Doctors в США.

Тем не менее, проблемы у француза могут возникнуть не из-за этого. Ранее сообщалось, что он получал внутривенно препарат, который относится к запрещенным.

Если его вкололи Насри больше 50 миллилитров, то хавбека могут наказать.

Вскоре должно состояться расследование в отношении этого дела.

Напомним, Самира летом арендовала Севилья. Он забил 3 гола в 13-ти матчах сезона.