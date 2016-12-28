Испания

Менеджмент Лас Пальмаса не слишком уверен в том, что сможет в январе заполучить форварда ПСЖ Хесе Родригеса.

Хесе летом перешел из Реала в ПСЖ, но в чемпионате с первых минут вышел лишь однажды. Всего он появлялся на поле во всех турнирах 14 раз и забил 2 гола. Недавно появились слухи, что испанец вскоре может покинуть Париж.

"Хесе хочет переехать к нам, но он принадлежит ПСЖ и получает серьезную зарплату", — цитирует президента Лас Пальмаса Мигеля Анхеля Рамиреса ESPN.

"Ливерпуль, Милан и Рома хотят Хесе и готовы платить столько, сколько он зарабатывает. Мы не можем позволить себе его зарплату".

"У нас невыгодное положение. Будем лишь ждать", — отметил президент.