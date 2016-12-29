Легендарный полузащитник Барселоны Хави отдал должное Реалу и признал, что Королевский клуб заслуженно сыграл вничью с каталонцами на Камп Ноу в этом сезоне.
хави, getty images
29 декабря 2016, 08:57
В нынешнем сезоне Барселона переигрывала Реал в Эль Класико 1:0, однако Серхио Рамос на последних минутах сравнял счет и матч закончился 1:1.
"Реал никогда не прекращает верить. Это клуб, который все выиграл, однако и дальше охотится за победами, это великий клуб", — признал Хави.
"Реал всегда пытается создать давление на Барселону".
"В Эль Класико Реал был настойчив и сражался до конца, так что ничья стала справедливым результатом".
Сейчас Реал опережает Барселону на 3 пункта в Ла Лиге, имея 1 матч в запасе.