Испания

Полузащитники Реала Матео Ковачич и Лукас Васкес получили повреждения, из-за которых вряд ли помогут своей команде даже в ответном матче против Севильи.

Как сообщает официальный сайт Реала, после финального матча Клубного чемпионата мира против Касимы (4:2) у Васкеса и Ковачича были обнаружены повреждения.

У хорвата диагностировано повреждение передней связки левого голеностопа, а у испанца — мышечная травма.

Точные сроки восстановления обоих футболистов не сообщаются, однако, согласно информации Marca, Васкесу и Ковачичу на восстановление понадобится около двух недель.

Таким образом, футболисты точно не сыграют в первом матче Кубка Испании против Севильи, который запланирован на 4 января. Также полузащитники вряд ли успеют набрать форму и к ответному поединку против Нервионцев, который состоится спустя неделю.

В текущем сезоне Ковачич провел за Реал 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Васкес, в свою очередь, сыграл в 23-х поединках, отметившись 1 голом и 8 результативными передачами.