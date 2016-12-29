Испания

Все идет к тому, что форвард Бетиса Роман Зозуля вскоре покинет свой клуб.

Eldesmarque.com сообщает, что Роман пропустил сегодняшнюю тренировку. По официальной версии Зозуля не работал с командой из-за простуды.

Издание же передает со ссылкой на свои источники, что украинец вскоре покинет Севилью. Есть информация, что в его услугах заинтересованы китайские и европейские клубы.

27-летний украинец летом перешел в Бетис. Он всего 4 раза выходил на поле в Примере, наиграв всего 91 минуту. Результативными действиями Роман не отметился.

Ранее его агент сообщал, что у Романа проблемы в Испании из-за незнания языка.