Испания

Форвард Атлетико Алессио Черчи вскоре должен вернуться в Италию.

Черчи перешел в Атлетико из Торино за 15 млн евро в августе 2014. Однако итальянец не сумел прижиться в Мадриде и дважды сдавался в аренду – в Милан и Дженоа. Обе аренды оказались безуспешными.

Черчи мог перейти в Болонью летом, но сделка сорвалась из-за того, что он провалил медосмотр. Лишь недавно итальянец восстановился после травмы.

Джанлука Ди Марцио сообщает, что Черчи готов перейти в Болонью.

Болонья арендует Черчи, а выкупить сможет после того, как Алессио проведет достаточное количество матчей.

Есть еще несколько условий договора, но стороны вскоре должны достигнуть соглашения.