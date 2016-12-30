Агент форварда Реала Криштиану Роналду Жорже Мендеш поведал, что один из китайских клубов предлагал за его клиента 300 млн. евро.
Криштиану Роналду, afp
30 декабря 2016, 00:54
Китайские клубы незадолго до открытия трансферного окна уже сделали несколько громких приобретений, подписав Карлоса Тевеса и Оскара. Разумеется, что не могли китайцы обойти стороной фигуру Криштиану Роналду.
"Один китайский клуб предлагал Реалу 300 млн. евро за Роналду", — цитирует Мендеша AS.
По его словам, лично Роналду китайцы предлагали более 100 млн. евро в год зарплаты.
Мендеш заявил, что Реал – клуб всей жизни Роналду.
Отметим, что в уходящем году Роналду собрал практически все индивидуальные награды в мире. В начале декабря, например, ему вручили Золотой Мяч.