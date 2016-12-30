Китайские клубы незадолго до открытия трансферного окна уже сделали несколько громких приобретений, подписав Карлоса Тевеса и Оскара. Разумеется, что не могли китайцы обойти стороной фигуру Криштиану Роналду.

"Один китайский клуб предлагал Реалу 300 млн. евро за Роналду", — цитирует Мендеша AS.

По его словам, лично Роналду китайцы предлагали более 100 млн. евро в год зарплаты.

Мендеш заявил, что Реал – клуб всей жизни Роналду.

Отметим, что в уходящем году Роналду собрал практически все индивидуальные награды в мире. В начале декабря, например, ему вручили Золотой Мяч.