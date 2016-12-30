Испания

Агент форварда Реала Криштиану Роналду Жорже Мендеш поведал, что один из китайских клубов предлагал за его клиента 300 млн. евро.

Китайские клубы незадолго до открытия трансферного окна уже сделали несколько громких приобретений, подписав Карлоса Тевеса и Оскара. Разумеется, что не могли китайцы обойти стороной фигуру Криштиану Роналду.

"Один китайский клуб предлагал Реалу 300 млн. евро за Роналду", — цитирует Мендеша AS.

По его словам, лично Роналду китайцы предлагали более 100 млн. евро в год зарплаты.

Мендеш заявил, что Реал – клуб всей жизни Роналду.

Отметим, что в уходящем году Роналду собрал практически все индивидуальные награды в мире. В начале декабря, например, ему вручили Золотой Мяч.