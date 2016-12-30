Испания

Полузащитник немецкого Гамбурга и сборной Хорватии Ален Халилович заинтересован в смене клубной прописки.

Напомним, что 20-летний атакующий хавбек перебрался в стан Динозавров из Барселоны летом, заключив с представителем немецкой Бундеслиги 4-летний контракт.

Однако хорват пока не может адаптироваться в Германии — на счету воспитанника загребского Динамо, который с октября не получает игровую практику, лишь одно появление в стартовом составе Гамбурга.

Сообщается, что агенты Халиловича, который хотел бы вернуться в Испанию, уже ищут ему новый клуб.

Предполагается, что полузащитник сборной Хорватии был предложен Леганесу, однако наставник дебютанта Примеры Асьер Гаритано, в первую очередь, нуждается в подписании вратаря и центрального защитника.

В текущем сезоне Халилович отыграл за Гамбург во всех турнирах только 7 матчей, отметившись одним забитым мячом.