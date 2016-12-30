Испания

Защитник французского Нанси и молодежной сборной Франции Клеман Ленгле попал в сферу интересов испанской Севильи.

Стоит отметить, что 21-летний центрбек является воспитанником клуба из Лотарингии, а его действующий контракт рассчитан до июня 2018 года.

Сообщается, что Ленгле обратил на себя внимание Севильи, которая попытается переманить его уже в январе.

В текущем сезоне француз отыграл за Нанси во всех турнирах 20 матчей. Кроме того, на его счету 10 поединков в футболке молодежной сборной Франции.