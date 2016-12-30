Испания

Полузащитник испанской Барселоны и сборной Турции Арда Туран не намерен менять клубную прописку.

Напомним, что ранее турецкие СМИ связывали 29-летнего атакующего хавбека блаугранас с переездом в Китай.

Однако сам игрок подчеркивает, что его все устраивает в Барселоне, с которой он связан контрактом до июня 2020 года.

"Читал в газетах информацию о предложениях из Китая. Так и появляются слухи", — отметил Туран в интервью турецкому спортивному каналу NTV Spor.

"Я очень счастлив в Барселоне. Согласно контракту, буду выступать за каталонцев до 33 лет. Я защищаю цвета величайшего клуба мира. Что еще можно сказать?".

В текущем сезоне турецкий полузащитник отыграл за команду Луиса Энрике во всех турнирах 19 матчей, отметившись 11 голами и 7 ассистами.