Наставник Валенсии Чезаре Пранделли решил уйти со своего поста.
ФК Валенсия
30 декабря 2016, 18:07
Marca сообщает, что Пранделли решил подать в отставку с поста главного тренера. На официальном сайте Валенсии пока что такой информации нет.
Клуб сейчас ведет переговоры с итальянцем по деталям расторжения его контракта.
Пранделли прибыл в Валенсию в начале октября и успел поруководить ей лишь в восьми матчах чемпионата. За это время Лос Чес 1 раз победили, трижды сыграли вничью и 4 раза уступили.
Сейчас Валенсия занимает 17-е место в Примере, опережая хихонский Спортинг лишь по разнице мячей.
Отметим, что начала сезон Валенсия под руководством Пако Айестерана, затем командой временно руководил Воро, а с 8-го тура левантийцев принял Пранделли.