Испания

Наставник Валенсии Чезаре Пранделли решил уйти со своего поста.

Marca сообщает, что Пранделли решил подать в отставку с поста главного тренера. На официальном сайте Валенсии пока что такой информации нет.

Клуб сейчас ведет переговоры с итальянцем по деталям расторжения его контракта.

Пранделли прибыл в Валенсию в начале октября и успел поруководить ей лишь в восьми матчах чемпионата. За это время Лос Чес 1 раз победили, трижды сыграли вничью и 4 раза уступили.

Сейчас Валенсия занимает 17-е место в Примере, опережая хихонский Спортинг лишь по разнице мячей.

Отметим, что начала сезон Валенсия под руководством Пако Айестерана, затем командой временно руководил Воро, а с 8-го тура левантийцев принял Пранделли.