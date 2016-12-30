Испания

Форвард Атлетико Насьональ Мигель Борха попал на радары рохибланкос.

Нервион хочет усилить атаку и планирует подписать Мигеля уже в январе.

Борха был назван на родине лучшим футболистом года. Его оценивают в 15 млн. евро.

Единственное препятствие для Севильи – отсутствие у Мигеля паспорта ЕС.

СМИ пишут, что у Борхи есть предложения от Дженоа, но футболиста не устраивает предложенная зарплата.

Борха начал сезон в Кортулуа, а затем перешел в Атлетико. В чемпионате он сыграл 28 матчей и забил 20 голов.

В Кубке Либертатодерс он забил 5 голов в 4-х встречах.