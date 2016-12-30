Испания

Повреждение икроножной мышцы вывело резервного голкипера Барселоны Яспера Силлессена из строя примерно на 14 дней.

Силлессен перешел в Барселону этим летом из Аякса. Основной голкипер сборной Нидерландов в Барселоне довольствуется ролью сменщика Марка-Андре Тер Штегена и играет лишь в Кубке Испании.

Ожидалось, что Яспер сыграет против Атлетика в Копа дель Рей, однако он не сможет этого сделать из-за травмы икроножной мышцы. Она вывела его из строя на 2 недели.

Это уже вторая травма Силлессена за полгода – в октябре он в сборной Нидерландов травмировал лодыжку на тренировке и пропустил 3 недели.

Таким образом, в кубковом матче Луис Энрике доверится либо основному голкиперу – Тер Штегену, либо 3-му вратарю – Жорди Масипу.