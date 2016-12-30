Испания

В клубе подтвердили отставку главного тренера Валенсии Чезаре Пранделли.

На официальном сайте клуба вышло заявление о том, что Пранделли покидает Валенсию.

Временно тренировать команду будет Воро, который уже трудился в этом сезоне три тура после увольнения Пако Айестерана.

В субботу в 10 утра спортдир Валенсии Хесус Гарсия Питарч ответит на вопросы журналистов по этому поводу.

Пранделли прибыл в Валенсию в начале октября и успел поруководить ей лишь в восьми матчах чемпионата. За это время Лос Чес 1 раз победили, трижды сыграли вничью и 4 раза уступили.

Сейчас Валенсия занимает 17-е место в Примере, опережая хихонский Спортинг лишь по разнице мячей.

Отметим, что начала сезон Валенсия под руководством Пако Айестерана, затем командой временно руководил Воро, а с 8-го тура левантийцев принял Пранделли.