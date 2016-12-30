Испания

Экс-наставник Реала и сборной Испании Висенте Дель Боске поведал, что крайне недоволен, когда кто-то упрекает его в недостаточной привязанности к Королевскому клубу.

Дель Боске в качестве игрока выигрывал с Реалом 9 трофеев в качестве игрока и еще 7 – как тренер. Многие считают его легендой Реала, однако находятся и такие, кто ставит под сомнение нахождение Висенте в пантеоне легенд Королевского клуба.

"Однажды я приехал в Ла Альбуэру, городок в Бадайосе, где мне вручали награду. Во время церемонии чиновник из этого региона подошел ко мне и с некоторым сочувствием сказал: "Ты не мадридиста", — вспоминает Дель Боске.

"Я ответил: "Да я этому клубу отдал 36 лет!". Но этот человек все равно так считает! Когда говорят, что я не мадридиста – это меня убивает на**й!".

Стоит отметить, что за свою карьеру Дель Боске тренировал только Реал, Бешикташ (1 сезон) и сборную Испании.