Защитник Олимпиакоса Димитрис Сиовас следующие полгода проведет в Испании.
ФК Леганес
30 декабря 2016, 21:59
Сегодня пресс-служба клуба объявила о подписании Сиоваса. Он уже провел свою первую тренировку на Бутарке.
Грек будет играть под номером 22.
Напомним, что в конце ноября из-за травмы ноги выбыл на 3-4 месяца основной защитник Диего Рико. Именно для того, чтобы компенсировать эту потерю, был приобретен Димитрис.
Ранее сообщалось, что Бетис хочет приобрести высокого защитника.
28-летний Сиовас в этом сезоне появлялся на поле всего дважды.