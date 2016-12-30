Испания

Защитник Олимпиакоса Димитрис Сиовас следующие полгода проведет в Испании.

Сегодня пресс-служба клуба объявила о подписании Сиоваса. Он уже провел свою первую тренировку на Бутарке.

Грек будет играть под номером 22.

Напомним, что в конце ноября из-за травмы ноги выбыл на 3-4 месяца основной защитник Диего Рико. Именно для того, чтобы компенсировать эту потерю, был приобретен Димитрис.

Ранее сообщалось, что Бетис хочет приобрести высокого защитника.

28-летний Сиовас в этом сезоне появлялся на поле всего дважды.