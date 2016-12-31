Испания

Хорватский вратарь Иван Келава больше не будет выступать за Гранаду.

Пресс-служба Насридов сообщает, что Келава решил прекратить свои отношения с клубом.

Келава перешел в Гранаду в 2015 году. В прошлом сезоне он был резервным кипером, а в нынешнем даже не попадал в заявку на матч. Всего за 1,5 сезона в Испании хорват провел 4 матча в Кубке Короля.

Ранее 28-летний Иван выступал за Локомотиву, Динамо из Загреба, Удинезе, Карпи и Спартак из Трнавы.

Отметим, что сейчас основным кипером Гранады является Гильерме Очоа. Ойер же играет в Кубке Испании и сидит на скамейке запасных в чемпионате.