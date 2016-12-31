Испания

Депортиво и Лас Пальмас заинтересованы в испанском вингере Эвертона Жераре Деулофеу.

Со вчерашнего дня в СМИ начали циркулировать слухи о том, что Эвертон работает над тем, чтобы отправить Деулофеу в аренду.

В переговоры по Жерару вступил Милан, который надеется как можно быстрее закрыть сделку.

Тем не менее, Депортиво и Лас Пальмас также не прочь подписать вингера, который некогда считался одним из главных испанских талантов.

Впрочем, SportItalia настаивает, что Деулофеу никуда не уйдет, пока Ириски не найдут ему замену.

В нынешнем сезоне 22-летний Жерар сыграл в 11 матчах Премьер-лиги, но лишь в 4 из них выходил со стартовых минут.